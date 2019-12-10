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Лавров заявил, что верит словам Джонсона о невмешательстве РФ в выборы в Великобритании

Глава МИД России напомнил, что Борис Джонсон открыто заявил, что никакого вмешательства РФ в британские дела ни во время Brexit, ни сейчас не происходит

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично отреагировал на вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в Великобритании, напомнив, что это опровергал еще премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Его попросили во вторник на пресс-конференции в столице США прокомментировать утверждения о том, что Россия вмешивалась в выборы в Великобритании, о чем якобы свидетельствует публикация деталей переговоров между Лондоном и Вашингтоном о британской системе здравоохранения.

"Я совершенно не удивлен, - сказал Лавров. - Я про этот конкретный здравоохранительный аспект нашего вмешательства якобы в отношения между США и Великобританией не слышал". "Но я слышал, что мой бывший коллега, а ныне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыто заявил, что никакого вмешательства РФ в британские дела ни во время Brexit (процесса выхода королевства из состава Евросоюза - прим. ТАСС), ни сейчас не происходит, - добавил он. - Я в данном случае Борису Джонсону верю".

Британские СМИ ранее выступили с утверждением об участии России в распространении посредством американского портала Reddit британского правительственного доклада для закрытого пользования, в котором описывался ход торговых переговоров с Вашингтоном. На основании этого Джонсона обвинили в желании "продать США" Национальную систему здравоохранения Великобритании.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
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