Лавров считает абсурдным критиковать формат его встречи с Трампом

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдом критику формата его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в закрытом режиме.

Один из журналистов задал вопрос о том, что после встречи Лаврова с президентом США пошла волна критики со стороны американских СМИ и политиков в связи с форматом этой встречи - "без американской прессы". По словам журналиста, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф назвал встречу "успехом российской пропаганды". Представитель СМИ спросил, чувствует ли "этот успех" российский министр.

"Вы знаете, я чувствую, что, во-первых, там не было не только американской прессы, там и российской прессы, никакой другой прессы там не было", - отметил Лавров.

"Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, то я не исключаю, что очень скоро он, если он считает это триумфом российской дипломатии, может быть, наших дипломатов вслед за спортсменами обвинит в том, что мы допинг принимаем, и потребует нас привлекать к уголовному наказанию, - сказал Лавров. - Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютна очевидна. Как, я убежден, и для любого здравомыслящего человека".