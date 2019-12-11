Комитет Госдумы поддержал снятие запрета на продажу пива во время футбольных матчей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Документ инициирован депутатами от фракции ЛДПР, вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

"За" и "против"

Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу, указывают авторы документа. "Исторически пивные компании выступают спонсорами футбольных команд по всему миру (например, Carlsberg и футбольный клуб "Ливерпуль", Heineken и Лига Чемпионов УЕФА, пивоваренный завод Paulaner и "Бавария", Bitburger и "Боруссия"). Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах - в Германии, Англии, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других. Производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, полученные также и в результате разрешенной торговли на стадионах во время матчей", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу. Финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, предлагается направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Компетенцией по утверждению правил расходования этих финансовых средств наделяется Минспорт.

"Возвращение на стадионы пивных брендов позволит футбольным клубам увеличить объем средств, направляемых на развитие, популяризацию в Российской Федерации футбола, включая детско-юношеский футбол, что создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах", - полагают авторы документа.

В ходе обсуждения многие депутаты комитета высказались против принятия законопроекта. Глава комитета Сергей Жигарев (ЛДПР) предложил запросить позицию руководства фракции "Единая Россия".

В частности, против законопроекта высказался депутат Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"). "Там (в Европе) детский спорт не за счет пива финансируется, детский спорт должно финансировать государство. У нас 5 трлн рублей неизрасходованных денег, куда их тратить, если не на детский спорт и на детей? И тут мы давайте начнем пиво продавать и поддержим детский спорт - сопоставьте вред от пивного алкоголизма и финансовые потоки, сомнительные очень, которые пойдут на развитие детского спорта. Если взвесить на чаше весов, вы увидите, что это абсолютно вредная вещь", - сказал он.

В итоге после дискуссии было решено поддержать проект с учетом его доработки ко второму чтению. "За" принятие высказались 16 депутатов, "против" - шесть, один депутат воздержался.