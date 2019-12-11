{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Госдумы поддержал снятие запрета на продажу пива во время футбольных матчей

"За" принятие законопроекта высказались 16 депутатов, "против" - шесть, один депутат воздержался

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Документ инициирован депутатами от фракции ЛДПР, вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

"За" и "против"

Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу, указывают авторы документа. "Исторически пивные компании выступают спонсорами футбольных команд по всему миру (например, Carlsberg и футбольный клуб "Ливерпуль", Heineken и Лига Чемпионов УЕФА, пивоваренный завод Paulaner и "Бавария", Bitburger и "Боруссия"). Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах - в Германии, Англии, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других. Производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, полученные также и в результате разрешенной торговли на стадионах во время матчей", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу. Финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, предлагается направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Компетенцией по утверждению правил расходования этих финансовых средств наделяется Минспорт.

"Возвращение на стадионы пивных брендов позволит футбольным клубам увеличить объем средств, направляемых на развитие, популяризацию в Российской Федерации футбола, включая детско-юношеский футбол, что создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах", - полагают авторы документа.

В ходе обсуждения многие депутаты комитета высказались против принятия законопроекта. Глава комитета Сергей Жигарев (ЛДПР) предложил запросить позицию руководства фракции "Единая Россия".

В частности, против законопроекта высказался депутат Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"). "Там (в Европе) детский спорт не за счет пива финансируется, детский спорт должно финансировать государство. У нас 5 трлн рублей неизрасходованных денег, куда их тратить, если не на детский спорт и на детей? И тут мы давайте начнем пиво продавать и поддержим детский спорт - сопоставьте вред от пивного алкоголизма и финансовые потоки, сомнительные очень, которые пойдут на развитие детского спорта. Если взвесить на чаше весов, вы увидите, что это абсолютно вредная вещь", - сказал он.

В итоге после дискуссии было решено поддержать проект с учетом его доработки ко второму чтению. "За" принятие высказались 16 депутатов, "против" - шесть, один депутат воздержался.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦИК РФ признал выборы в Мосгордуму соответствующими закону, указав на ряд нарушений
В комиссии добавили, что при голосовании и подсчете голосов не поступали жалобы, которые ставили бы под сомнение результаты выборов в столичный парламент
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС