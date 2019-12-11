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Лаврентьев: российская и турецкая стороны удовлетворены ситуацией на северо-востоке Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию подчеркнул, что сейчас наблюдается стабилизация обстановки в этой области

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Ситуация с выполнением меморандума между Россией и Турцией по северо-востоку Сирии обсуждалась на встрече в Нур-Султане, представители сторон удовлетворены развитием ситуации. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы наблюдаем стабилизацию на северо-востоке Сирии, - сказал он. - Думаю, российская и турецкая стороны удовлетворены развитием ситуации".

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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