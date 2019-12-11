ЦИК предложит поправку о проведении электронного голосования в регионах в 2020 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России предложит законодателям принять поправку о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в следующем году в других регионах, помимо Москвы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду.

"Мы предложим в федеральное законодательство поправку о том, чтобы не только у Москвы, но и у других регионов была такая возможность уже в следующем году - проведение эксперимента по дистанционному электронному голосованию", - сказала Памфилова.

По ее словам, поправка будет касаться тех регионов, которые изъявят желание и будут готовы организовать этот эксперимент. "Да, это может быть Татарстан. Там самые благоприятные условия. И это может быть Сахалин, это может быть и еще какой-то регион", - уточнила Памфилова.

Она добавила, что Центризбирком также сосредоточится на таких вопросах совершенствования избирательного законодательства, как улучшение механизма сбора и проверки подписей и так называемого муниципального фильтра, а также на взаимодействии с организациями наблюдателей и возможном изменении статуса избирательных комиссий муниципальных образований.

Эксперимент по онлайн-выборам прошел на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Для проведения эксперимента Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении законопроект, который регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.