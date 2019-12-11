Лаврентьев: Путин и Эрдоган на встрече в январе затронут координацию по ситуации в Сирии

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в январе взаимодействие по ситуации в Сирии. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Говорить о том, какие вопросы будут обсуждаться еще рано. Конечно, двустороннее сотрудничество. Второй большой пласт - сирийский. Взаимодействие, координация по ситуации в Сирии. Наверное будет вопрос тоже затронут по проведению международной конференции", - сказал он.

Встреча президентов РФ и Турции запланирована на 8 января в Стабуле.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. 22 октября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.