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Санкции в отношении России

В Чечне назвали показухой санкции США в отношении главы УМВД РФ по Грозному

По версии Госдепа, Аслан Ирасханов "причастен к грубым нарушениям прав человека"

ГРОЗНЫЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Санкции, введенные США против главы УМВД РФ по Грозному Аслана Ирасханова, никак не повлияют на его жизнь и являются показухой, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова.

Накануне в Госдепе сообщили, что США вводит санкции против начальника УМВД РФ по городу Грозному Аслана Ирасханова, который, по версии Вашингтона, "причастен к грубым нарушениям прав человека" и, "согласно достоверным сведениям, ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин".

"Что касается именно Аслана и санкций против него, это просто смешно. Чем ему могут помешать их санкции? Это просто показуха, они пытаются таким образом показать свое влияние на что-либо. Ирасханову ничем и никак не помешают американские санкции, Америка сама себя выставила смешно", - сказала ТАСС Саратова.

По ее словам, американские власти вводят санкции в России только против тех людей, которые защищают мирное население. При этом в США игнорируют поступки настоящих преступников в других странах.

"Что WADA, которая не хочет допускать наших спортсменов до крупных соревнований, что власти США, которые применяют санкции к разным людям, они, как мне кажется, преследуют одну цель - остановить работу достойных людей, потому что сильного противника боятся. Обидно, что то, что касается людей, которые отдают свои жизни, рискуют собой, пытаются сделать все, чтобы люди жили хорошо, в адрес этих людей придумывают санкции. Лучше бы они облагали этими санкциями людей, которые убивают детей и невинных людей в странах Ближнего Востока", - добавила собеседница агентства.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииЧечня
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