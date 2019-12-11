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Матвиенко заявила, что при доработке закона о домашнем насилии не будет спешки

За прошедшие дни с момента публикации законопроекта поступили тысячи отзывов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Парламентарии не будут спешить с внесением законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, они потратят на его доработку столько времени, сколько потребуется. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не хотим устраивать спешку. Мы потратим на доработку закона столько времени, столько потребуется, чтобы ни одно конструктивное предложение не было упущено", - сказала Матвиенко журналистам.

Она подчеркнула, что парламентарии еще раз убедились в том, что поступили верно, опубликовав проект закона для общественного обсуждения. По словам спикера Совфеда, за прошедшие дни с момента его публикации уже поступили тысячи отзывов. Она также напомнила, что до 15 декабря сенаторы будут ждать предложения по этой законодательной инициативе.

"Мы все-таки стараемся найти компромисс. Не беру радикальные стороны. Высказываются такие радикальные предложения, что они неприемлемы для цивилизованного общества. Мы все-таки найдем компромисс, постараемся сделать этот закон сбалансированным, снять основные тревоги [по поводу] вмешательства в семью - действительно нельзя этого допускать", - сказала Матвиенко.

Она привела данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 90% населения выступает против бытового насилия. "И мы [как государство, как общество] не можем оставаться в стороне, мы должны отреагировать и создать систему профилактических мер по недопущению этого атавизма", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

"Эмоций мы наслушались, теперь надо с холодной головой спокойно, профессионально поработать над этим законом", - добавила она.

О законопроекте

Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованный ранее на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения, предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора.

Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждениях. Предполагается создание системы, которая должна выявлять факты домашнего насилия, не подпадающие под статьи КоАП и УК РФ, защищать пострадавших и привлекать к ответственности агрессоров, устранять причины и условия возникновения бытового насилия.

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