Матвиенко надеется на реализацию минских соглашений после саммита "нормандской четверки"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает очень важным, что на встрече в "нормандском формате" была подтверждена безальтернативность минских соглашений.

"Главное, на мой взгляд, что на этой встрече в очередной раз была подтверждена безальтернативность минских соглашений. Это ключевая вещь, потому что накануне переговоров говорили о каких-то других идеях и других форматах. Я считаю, что это большое достижение, что никто не стал "вскрывать" минские соглашения, переписывать их для того, чтобы затянуть время"' - сказала в среду Матвиенко журналистам.

"Решение принято, озвучено всеми четырьмя главами государств. Это значит, что есть надежда на то, что, наконец, минские соглашения начнут реализовываться. Потому что через четыре месяца будет новая встреча и там уже нужно говорить о том, что конкретно сделано", - добавила она.

По словам спикера СФ, не смотря на то, что никаких завышенных ожиданий от "нормандской встречи" не было, тем не менее было много позитивных моментов, к которым она отнесла сам факт встречи. Это, как считает Матвиенко, подтвердило готовность глав четырех государств вести диалог. Также она назвала важным то, что состоялась двустороння встреча президентов Украины и России. "Все-таки диалог глаза в глаза - это гораздо лучше, чем его отсутствие и чем телефонные переговоры. Я надеюсь, что это сдвинет с мертвой точки взаимное понимание и начнется какой-то конструктивный процесс", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Договоренности обмена "всех на всех" Матвиенко охарактеризовала как "хороший подарок перед Новым годом родным, близким и семьям, которые ждут своих сыновей, отцов, находящихся по ту или иную сторону". Также, с ее точки зрения, важно и подтверждение необходимости разведения сил, которое дает надежду на то, что это будет дальше реализовываться.

Спикер Совфеда считает, что президент Украины работал и принимал решения на встрече в сложных условиях, "на фоне шоу в Киеве и в Париже", организованных силами тех, кто серьезно противодействуем возвращению мира на Украину. При этом она подчеркнула, что никто, кроме Зеленского этих решений принимать не может. Вместе с тем Матвиенко раскритиковала определение "ничья", которое использовал украинский лидер по итогам встречи с президентом России, отметив, что такая терминология не применима для международных переговоров такого высокого уровня. "Это ведь не шахматная игра. А речь идет о судьбах миллионов людей, которые последние пять лет находятся под артобстрелами, переживают колоссальные трудности. Цель "нормандского формата" в том, чтобы оказать содействие в решении этого внутриукраинского конфликта и, главное, спасти жизни и облегчить жизнь тех людей, которые проживает на этой территории", - сказала глава верхней палаты парламента.

Итоги парижского саммита

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже 9 декабря состоялся саммит "нормандской четверки". Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.

В рамках саммита впервые произошла и личная двусторонняя встреча российского и украинского лидеров, которые до этого общались лишь по телефону. Этот факт был отмечен президентом Франции на итоговой пресс-конференции как один из главных позитивных итогов саммита.

В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, стороны подготовили итоговый документ, в котором заявили о ряде конкретных договоренностей. Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Главным же итогом, пожалуй, стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.