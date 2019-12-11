МИД РФ назвал позором кампанию против памятников советским воинам

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Позорная кампания против памятников и мемориалов советским воинам-освободителям за рубежом набирает обороты. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на заседании оргкомитета "Победа".

"На заседании уже констатировали, что сегодня за рубежом усиливаются попытки не только фальсификации истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, ее общепризнанных итогов, включая вердикты Нюрнбергского трибунала. В ряде государств упорно стремятся оправдать преступления нацистов и коллаборационистов. Действительно, набирает обороты позорная кампания против памятников и захоронений солдат-освободителей", - сказал он.

Панкин указал, что Россия в этой связи рассматривает празднование 75-летия Победы "как очень важную возможность вновь напомнить международному сообществу об уроках прошлого, защитить историческую правду, а также переподтвердить незыблемость положений Устава ООН, несущего элемента системы международного права и сегодняшних международных отношений".

Дипломат добавил, что важную роль в защите мемориалов советским воинам за границей играют соотечественники и их объединения. "Они, их семьи, дети, внуки являются нашей аудиторией, опорой и помощниками в нашем общем деле, - подчеркнул он. - Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договоренностями, как, например, случаи сноса памятников в Польше или странах Балтии, мы в инициативном, наступательном ключе не только поднимаем эту проблему в двусторонних официальных форматах или в рамках ОБСЕ, но и задействуем общественный ресурс соотечественников".