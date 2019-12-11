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Россия поможет живущим за рубежом ветеранам посетить празднование 75-летия Победы

Память о победе продолжает сплачивать многонациональный и многоконфессиональный русский мир, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия окажет помощь ветеранам, проживающим в странах СНГ и ряде других государств, при посещении торжеств в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на заседании оргкомитета "Победа".

"В праздновании 9 мая в Москве примут участие ветераны войны, проживающие в государствах СНГ и ряде других стран. Мы оказываем в этом помощь", - указал высокопоставленный дипломат.

Замглавы МИД РФ отметил, что "память о победе продолжает сплачивать многонациональный и многоконфессиональный русский мир" и важную роль в сохранении этой памяти играют объединения российских соотечественников. "Среди ярких примеров отметил бы осуществляемую при содействии посольства России в Израиле инициативу соотечественников по установке в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда "Свеча памяти", - подчеркнул он.

По словам Панкина, тема противодействия искажению истории остается в фокусе пристального внимания страновых, региональных и международных конференций соотечественников. "Отрадно, что организации соотечественников, включая их ветеранское крыло, уже приступили к всесторонней подготовке к юбилейным мероприятиям. Полностью теме 75-летия Победы будет посвящена запланированная в марте 2020 года в Берлине международная конференция под названием "Молодежь диаспоры: помним прошлое, смотрим в будущее", - отметил он.

"В странах СНГ реализован информационно-просветительский проект в СМИ и социальных сетях "Наши герои", в Сербии начата реализация проекта "Дороги Победы", - рассказал Панкин. - В целом ряде государств функционируют русскоязычные научно-просветительские общества, которые способствуют продвижению объективной информации о совместных страницах прошлого".

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