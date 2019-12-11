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Кабмин выделит 5 млрд рублей на поощрение эффективных управленческих команд в регионах

Наилучших значений показателей достигли Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика и Москва

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство направит 5 млрд рублей на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд субъектов Федерации, которые достигли в 2019 году наилучших значений показателей деятельности региональных органов исполнительной власти. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

"5 млрд рублей распределены между субъектами Федерации, занимающими места с 1-го по 71-е как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по достижению значений показателей, сгруппированных в экономический, социальный и внутриполитический блоки, в отдельности", - отмечается в сообщении правительства. Наилучших значений показателей достигли Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Москва.

Минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 20 млн рублей для субъектов Федерации, в которых высшее должностное лицо избрано или назначено в 2019 году. Для остальных субъектов Федерации минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 40 млн рублей.

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