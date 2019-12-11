Россия подтвердила в ООН готовность принять на лечение Ратко Младича

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Россия по-прежнему готова принять у себя для лечения бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, который отбывает наказание по решению Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и тяжело болен. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности, на котором рассматривался доклад Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

"Обращаем внимание руководства трибунала на необходимость обеспечения обвиняемых, в частности Ратко Младича, своевременной и надлежащей медицинской помощью, - сказал российский дипломат. - Надеемся, что он получает качественное обследование и адекватное лечение в пенитенциарном учреждении МТБЮ". "Мы по-прежнему готовы принять его на лечение в нашей стране", - подчеркнул Кузьмин.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "международное сообщество продолжает тащить на себе балласт учрежденных четверть века назад трибуналов, теперь - в новой ипостаси остаточного механизма". "Системная проблема МТБЮ в том, что он, будучи созданным в определенном политическом контексте, вобрал в себя худшие черты политического правосудия, - констатировал дипломат. - Статистика и содержание приговоров наглядно свидетельствуют, какая сторона в узле балканских противоречий была назначена заведомо виновной".

Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен МТБЮ к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.