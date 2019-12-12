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В МИД России заявили, что Москва считает Минск надежным союзником

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Союзное государство России и Белоруссии стало примером для интеграционных объединений на пространстве бывшего СССР

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россию и Белоруссию связывают надежные союзнические отношения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в опубликованном в четверг интервью журналу "Союзное государство".

"Союзники не бывают главными и второстепенными. Они надежные или ненадежные. Беларусь - союзник надежный. И всестороннее развитие союзнических отношений с Минском закреплено в качестве одного из приоритетов в Концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал он.

Как отметил высокопоставленный дипломат, Союзное государство России и Белоруссии стало примером для интеграционных объединений на пространстве бывшего СССР.

"Российско-белорусские интеграционные процессы в значительной мере повернули вспять центробежные тенденции на постсоветском пространстве, стали локомотивом образования новых региональных форматов - EАЭС, ОДКБ", - подчеркнул Руденко.

Теги
БелоруссияРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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