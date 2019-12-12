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Медведев: в Конституции России заложен баланс свободы и ответственности

Премьер-министр РФ отметил, что День Конституции - "хороший повод еще раз вернуться к важнейшим принципам Основного закона нашей страны"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил баланс свободы и ответственности, заложенный в Конституции России. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook в четверг, когда отмечается День Конституции России.

"День Конституции - хороший повод еще раз вернуться к важнейшим принципам Основного закона нашей страны, - подчеркнул глава правительства. - В нем заложен баланс между свободой и ответственностью, необходимостью защиты как прав и интересов каждого человека, так и всего государства".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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