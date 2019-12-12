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Лавров проведет 16 декабря встречу с главами дипмиссий арабских стран в Москве

Стороны обсудят урегулирование кризисов в ближневосточном регионе, в том числе в Сирии и Ливии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 16 декабря с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве политическое урегулирование кризисов в ближневосточном регионе, в том числе в Сирии и Ливии. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"16 декабря пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве. Состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов, включая проблематику политического урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, нормализации обстановки в зоне Персидского залива", - сказала она.

Дипломат добавила, что также "предполагается обсудить перспективы дальнейшего развития дружественных связей и многопланового взаимодействия России с арабскими государствами в двустороннем и коллективном форматах".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияЙеменРоссияЛивияЗахарова, Мария Владимировна
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