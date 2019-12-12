Захарова: сообщения о подготовке Киевом изменений в минские соглашения вызывают удивление

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сообщения о том, что украинская сторона подготовит предложения по изменению минских соглашений до запланированного на март 2020 года саммита "нормандской четверки", вызывают удивление. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не видела этих заявлений. Хочется надеяться, что вы все-таки ошибаетесь, потому что, если, не успев вернуться из Парижа, украинская делегация уже сейчас начинает думать о возвращении туда и проведении нового саммита в "нормандском формате", тем более рассуждает опять об изменении минских договоренностей, это вызывает уже не сожаление, а удивление", - подчеркнула дипломат.