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МИД России: контактная группа 18 декабря обсудит участки разведения сил в Донбассе

Лидеры Германии, России, Украины и Франции по итогам саммита в "нормандском формате" договорились до конца марта 2020 года осуществить разведение сил на трех новых участках

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Контактная группа на встрече 18 декабря обсудит, какие участки будут выбраны для разведения сил по итогам "нормандского саммита". Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Эти вещи будут обсуждаться в рамках минской контактной группы, заседание которой состоится 18 декабря", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие участки будут выбраны для разведения в соответствии с решением "нормандского саммита".

Первый за три года саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря в Париже. Участники саммита приняли коммюнике по итогам встречи, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе, в том числе до конца 2019 года провести обмен пленными, а до конца марта 2020 года осуществить разведение сил на трех новых участках.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеРуденко, Андрей ЮрьевичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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