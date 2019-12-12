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МИД РФ: Москва поддерживает самостоятельный курс Гренады, не поддающийся прессингу извне

В ведомстве также подчеркнули, что сегодня страны объединяет значительная близость подходов к ключевым проблемам современности

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия ценит и поддерживает самостоятельный внешнеполитический курс Гренады, который не поддается давлению извне. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на открытии выставки, посвященной 40-летию установления дипотношений между Москвой и Сент-Джорджесем.

По его словам, сегодня страны объединяет значительная близость подходов к ключевым проблемам современности. "Россия и Гренада привержены принципам международного права. В этом контексте мы ценим самостоятельный, принципиальный внешнеполитический курс Гренады вопреки попыткам извне оказать прессинг на страны Карибского бассейна", - указал дипломат.

Грушко обратил внимание на успешную работу Москвы и Сент-Джорджеса по реализации совместных проектов в сфере медицины, образования и инфраструктуры. "Отмечаем хорошие перспективы роста товарооборота", - добавил замминистра.

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