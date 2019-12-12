Трутнев: ЕАО нуждается в более эффективном управлении

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Еврейская Автономная область нуждается в повышении эффективности управления, и новый глава региона обладает хорошими качествами для решения этой задачи, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в четверг перед церемонией награждения общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" в Москве.

В четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

"Ростислав Эрнстович достаточно опытный человек, он представляет достаточно давно ЕАО в Совете Федерации. Это человек успешный, человек, который умеет добиваться успеха, и он знает ЕАО. Мне кажется, что это очень хорошее сочетание качеств, потому что в ЕАО точно нужны действия по повышению эффективности управления", - сказал Трутнев.

Он отметил, что пока регион занимает не лучшие позиции по качеству жизни и социальному развитию и среди субъектов Дальнего Востока, и по России в целом.

По мнению Трутнева, Ростислав Гольдштейн в качестве врио губернатора Еврейской автономной области должен в первую очередь сбалансировать бюджет региона.

"Знаете, в первую очередь, надо сбалансировать бюджет. Эта постоянная история, когда Еврейская [автономная] область в самый последний момент говорит, что немножко осталось топлива и нет денег на зарплаты, - с этим надо покончить. Не может такого происходить", - сказал он журналистам перед церемонией награждения общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" в Москве.

Полпред добавил, что совместно с врио главы региона будет проработан вопрос сокращения долга региона. "Соответствующее обоснование подготовим с Минфином. Новый глава региона должен начинать без долгов предыдущего, это совершенно очевидно", - добавил Трутнев.

Вице-премьер также сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с Гольдштейном.

"Мы с Ростиславом Эрнстовичем встретимся в самое ближайшее время, я некоторые его идеи по развитию Еврейской области знаю, мы с ним обсуждали это и в предыдущий период. Постараемся вместе сделать так, чтобы в области произошел перелом, потому что там точно надо работать", - сказал он.