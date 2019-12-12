{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

СФ досрочно прекратит сенаторские полномочия врио главы ЕАО 23 декабря

После этого врио губернатора ЕАЭ, согласно новому закону, сможет сам назначить нового члена Совета Федерации от исполнительной власти региона

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации досрочно прекратит сенаторские полномочия назначенного в четверг врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна на последнем в 2019 году заседании 23 декабря. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Президент России Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн с 22 сентября 2015 г. является членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области.

"Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Гольдштейна на пленарном заседании 23 декабря", - сказал Тимченко.

Он добавил, что после этого врио губернатора ЕАЭ, согласно новому закону, сможет сам назначить нового члена Совета Федерации от исполнительной власти региона. 2 декабря Путин подписал закон, позволяющий назначенному главой государства врио главы региона наделять полномочиями нового сенатора в случае досрочного прекращения полномочий предыдущим представителем этого региона в верхней палате парламента.

Теги
РоссияОтставки и назначенияЛевинталь, Александр БорисовичГольдштейн, Ростислав Эрнстович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Центр по примирению сообщил, что "Белые каски" готовят новую инсценировку химатаки в Сирии
Инсценировку планируется провести в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС