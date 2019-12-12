СФ досрочно прекратит сенаторские полномочия врио главы ЕАО 23 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации досрочно прекратит сенаторские полномочия назначенного в четверг врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна на последнем в 2019 году заседании 23 декабря. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Президент России Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн с 22 сентября 2015 г. является членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области.

"Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Гольдштейна на пленарном заседании 23 декабря", - сказал Тимченко.

Он добавил, что после этого врио губернатора ЕАЭ, согласно новому закону, сможет сам назначить нового члена Совета Федерации от исполнительной власти региона. 2 декабря Путин подписал закон, позволяющий назначенному главой государства врио главы региона наделять полномочиями нового сенатора в случае досрочного прекращения полномочий предыдущим представителем этого региона в верхней палате парламента.