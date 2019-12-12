Центр по примирению сообщил, что "Белые каски" готовят новую инсценировку химатаки в Сирии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Боевики запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и организация "Белые каски" планируют инсценировку химической атаки на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Также, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о том, что главарями террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" совместно с членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" планируется проведение в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Целью провокаций является подготовка фото- и видеоматериалов для распространения в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил об использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов", - сказал он на брифинге.