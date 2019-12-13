Российские военные впервые оказали помощь жителям деревни Кармала на севере Сирии

РАККА /Сирия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям деревни Кармала в 30 км от города Ракки, который несколько лет был столицей террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жители деревни получили от военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) набор продуктов, специально подобранный для мусульманского населения.

Как рассказал журналистам офицер ЦПВС Владимир Варнавский, рацион был составлен с учетом того, чтобы местные жители могли из этих продуктов приготовить блюда, которые обычно едят. "Кроме того, все продукты очень долго хранятся, так что мы можем быть уверены, что все это будет использовано", - добавил он.

Всего российские военные привезли жителям Кармалы несколько тонн продуктовых наборов, за которыми сразу выстроилась очередь. Чтобы свести к минимуму давку и обеспечить порядок, военные полицейские формируют коридор из машин и оцепления, пропускают людей по очереди: так продукты получит каждый, кто в них нуждается.

"Мы все здесь голодали, продуктов, которые у нас оставались, не хватало на всю семью. Нечего было пить, приходилось ждать, когда пройдет дождь, чтобы набрать воды, из-за этого многие болели", - говорит житель деревни Омар Фариз.

Российские военные планируют и дальше регулярно проводить гуманитарные акции на севере Сирии. За время работы в Сирии военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон провели более 2 тыс. гуманитарных акций, раздали почти 4 тыс. тонн продовольствия.