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Совет законодателей 16 декабря обсудит качество медицинской помощи и защиту прав пациентов

В заседании Совета примут участие главы обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет законодателей при Федеральном собрании РФ 16 декабря обсудит вопросы качества и доступности медицинской помощи, формирования системы защиты прав пациентов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госдумы.

В заседании Совета, которое пройдет в Доме союзов, примут участие главы обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы, региональных законодательных собраний, а также представители министерств и ведомств.

Ранее в тот же день состоится заседание президиума Совета законодателей, на котором обсудят проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, механизм информирования граждан о мерах социальной поддержки, результаты работы в 2019 году и планы на следующий год.

17 декабря пройдет семинар для глав заксобраний субъектов РФ.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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