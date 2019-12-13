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Песков заявил, что Юмашев не обязан согласовывать свои высказывания с Кремлем

Представитель Кремля отметил, что Валентин Юмашев "не является советником президента, он советник на общественных началах"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует высказывания Валентина Юмашева о причинах, побудивших первого президента России Бориса Ельцина выбрать Владимира Путина в качестве преемника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркивает, что Юмашев не обязан согласовывать свои выступления.

"Он [Юмашев] не является советником президента, он советник на общественных началах, это разные позиции", - отметил представитель Кремля, отвечая в пятницу на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что Юмашев "не обязан согласовывать свои выступления в СМИ - это его точка зрения". "Мы ее в данном случае не комментируем", - уточнил Песков.

Валентин Юмашев в конце 1990-х годов возглавлял администрацию президента РФ Бориса Ельцина. В последнее время в различных интервью он размышлял, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником из почти 10 кандидатов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЕльцин, Борис НиколаевичЮмашев, Валентин Борисович
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