Координационный совет "Единой России" одобрил законопроект о штрафах для зарубежных СМИ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Координационный совет фракции "Единая Россия" в пятницу поддержал разработанный первым замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошевым законопроект о введении миллионных штрафов для иностранных СМИ за незаконную предвыборную агитацию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аппарате Шхагошева.

"Координационный совет фракции поддержал законопроект, теперь он будет направлен на отзыв в правительство", - сказал собеседник агентства.

Шхагошев предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе в статью 5.11, которая предусматривает санкции для граждан, проводивших предвыборную агитацию, не имея на то права. Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения иностранным средством массовой информации повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 110 тыс. до 170 тыс. рублей, на должностных лиц - от 2,25 млн до 3,5 млн рублей. Штраф для юридических лиц может составить до 4% от оборота денежных средств, полученных СМИ за предшествующий календарный год, но не менее 2,25 млн рублей.

При этом в тексте содержится примечание, согласно которому "под иностранным средством массовой информации понимается юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", русской службы Би-би-си, "Радио Свобода", "Голоса Америки" и ряда других медиаресурсов в период выборной кампании в РФ 2019 года.