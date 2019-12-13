Захарова опровергла сообщения о том, что Зеленский доводил Лаврова до "синего каления"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу опровергла слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который утверждал, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров якобы покинул нормандский саммит в Париже досрочно. При этом журналист ссылался на главу МВД Украины Арсена Авакова, по версии которого это произошло потому, что президент Украины Владимир Зеленский "жестко троллил" российского министра на переговорах.

"В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", из-за чего его даже не было на пресс-конференции", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон", - написала она на своей странице в Facebook.

9 декабря в Париже состоялся первый за последние три года саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Участники встречи приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются основным документом для урегулирования конфликта на востоке Украины. После саммита в Париже глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в Вашингтон, где провел переговоры с госсекретарем Майклом Помпео.