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Нового председателя "Яблока" выберут на XXI съезде партии в Москве

На этот пост претендуют три кандидата

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Двадцать первый съезд российской объединенной демократической партии "Яблоко" состоится в Москве 14-15 декабря. В ходе мероприятия пройдут выборы руководящих органов партии, включая ее председателя.

"Съезд откроется в 10:00 (мск) 14 декабря. В первой половине дня с политическими докладами и отчетами о проделанной партией за четыре года работе выступят председатель "Яблока" Эмилия Слабунова и председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский, затем состоится обсуждение докладов", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яблока".

В первый день съезда пройдут выборы главы партии. На этот пост претендуют три кандидата: действующий председатель "Яблока" Слабунова, ее заместитель Николай Рыбаков и член федерального политкомитета партии Лев Шлосберг. При этом, согласно уставу партии, в ходе съезда делегаты могут выдвинуть и других кандидатов на пост председателя.

Председатель "Яблока" избирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 года по 2015 год - Сергей Митрохин, а с 2015 года по настоящее время председателем партии является Слабунова.

Второй день съезда откроется брифингом нового председателя партии и Явлинского, на котором они расскажут о своих планах по развитию "Яблока". Также в воскресенье пройдут выборы заместителей председателя партии, членов федерального политического комитета, бюро, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража. Завершится съезд принятием партийных политических заявлений.

Партия "Яблоко" принимала участие во всех парламентских кампаниях в России, но лишь трижды проходила в Государственную думу - в 1993 году (была создана фракция из 27 депутатов), в 1995 году (46 депутатов) и в 1999 году (21 депутат). Явлинский трижды баллотировался на пост президента РФ - в 1996 году (получил 7,34% голосов избирателей), в 2000 году (5,8%) и в 2018 году (1,05%). Сейчас партия имеет своих представителей в шести региональных парламентах (Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской и Костромской областей, Хабаровского края). В единый день голосования 8 сентября 2019 года "Яблоку" удалось провести трех кандидатов в Мосгордуму и еще одного - в Псковское областное собрание.

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