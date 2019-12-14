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Матвиенко призвала увеличить число женщин-депутатов в Заксобрании Петербурга

Спикер Совета Федерации отметила, что в некоторых европейский странах женщин в парламенте минимум 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избирать как можно больше женщин в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, чтобы достичь европейского уровня. Об этом она заявила, выступая в субботу на торжественном заседании петербургского Законодательного собрания в честь его 25-летия. Она отметила, что президент России передал депутатам Заксобрания Петербурга свои поздравления.

"Мне приятно в депутатских креслах видеть больше женщин. Сегодня это уже 25%, а в первом парламенте была всего лишь одна женщина. Тренд Законодательным собранием выбран правильный, есть куда еще стремиться", - сказала Матвиенко, напомнив, что есть страны Европы, где в парламенте женщин минимум 50%.

Спикер Совфеда также отметила, что петербургский парламент всегда был примером для многих региональных органов власти, городское Заксобрание часто первым принимало законы, которые в дальнейшем распространялись и на другие субъекты РФ. В качестве примера она привела нормы о государственно-частном партнерстве, которые приняли депутаты Петербурга. Благодаря этому, по словам спикера Совета Федерации, в городе удалось реализовать массу современных инфраструктурных проектов: стадиона на Крестовском острове, Западного скоростного диаметра - единственной в РФ внутригородской скоростной платной магистрали и других.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга было образовано по указу президента РФ Бориса Ельцина "О реформе органов государственной власти в городе Санкт-Петербурге" от 25 декабря 1993 года. Первые выборы в парламент города состоялись в 1994 году.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСанкт-Петербург
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