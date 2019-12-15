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Гольдштейн: новым сенатором в ЕАО станет наиболее эффективный кандидат

Врио губернатора региона не назвал сроки принятия решения

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Выбор нового сенатора от исполнительной власти Еврейской автономной области (ЕАО) будет зависеть от консультаций на региональном и федеральном уровне, а также от личной эффективности кандидатов. Об этом ТАСС сказал в интервью врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Совет Федерации досрочно прекратит сенаторские полномочия назначенного 12 декабря врио главы области Гольдштейна на последнем в 2019 году заседании 23 декабря. После этого врио губернатора, согласно новому закону, сможет сам назначить нового члена Совета Федерации от исполнительной власти региона.

"Я командный человек, и не допускаю волюнтаристских решений. Поэтому посмотрим, кто будет на этой позиции самым эффективным для региона, кто может принести наибольшую пользу, с таким человеком мы будем разговаривать и договариваться", - сказал Гольдштейн.

Он не назвал сроки принятия решения, хотя отметил, что это будет также зависеть от консультаций внутри региона и на федеральном уровне.

Гольдштейн является членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года. Президент Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил Гольдштейна врио руководителя региона. Правительство области в пятницу сложило полномочия.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний Восток
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