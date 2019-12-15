{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: послание Путина Эрдогану более конструктивно, чем письмо Трампа

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сотрудничество Москвы и Анкары в реализации сочинских договоренностей продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану носит более конструктивный характер, чем письмо президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Если я правильно понимаю, между Турцией и США есть определенные противоречия, и не нам их обсуждать. Хочу лишь сказать, если описывать ситуацию, [что] послание президента Путина президенту Эрдогану носит совсем иной характер, чем то знаменитое послание Трампа Эрдогану, которое Эрдоган филигранно вернул ему в Вашингтоне", - сказал он. Сравнивая тон посланий лидеру Турции, Песков подчеркнул, что "Путин обращается к Эрдогану с иными посланиями, гораздо более конструктивными".

В ответ на вопрос о сотрудничестве РФ и Турции в сирийском Идлибе пресс-секретарь отметил, что сотрудничество в реализации сочинских договоренностей продолжается, несмотря на сохранение террористической угрозы в регионе.

9 октября в связи с операцией "Источник мира" Трамп направил Эрдогану письмо, в котором призвал прекратить военные действия на сирийской территории, призывая того поступать "правильно и гуманно", "не строить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Эрдоган в середине ноября заявлял, что лично вернул Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв "не быть дураком".

22 октября Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. По итогам встречи стороны договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Был принят совместный меморандум, согласно которому российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от границы с Турцией, после чего военные России и Турции должны были бы приступить к совместному патрулированию на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Песков считает, что встречу Трампа и Лаврова не стоит воспринимать с оптимизмом
При этом пресс-секретарь президента США отметил важность этого визита
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС