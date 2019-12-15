Песков: послание Путина Эрдогану более конструктивно, чем письмо Трампа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану носит более конструктивный характер, чем письмо президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Если я правильно понимаю, между Турцией и США есть определенные противоречия, и не нам их обсуждать. Хочу лишь сказать, если описывать ситуацию, [что] послание президента Путина президенту Эрдогану носит совсем иной характер, чем то знаменитое послание Трампа Эрдогану, которое Эрдоган филигранно вернул ему в Вашингтоне", - сказал он. Сравнивая тон посланий лидеру Турции, Песков подчеркнул, что "Путин обращается к Эрдогану с иными посланиями, гораздо более конструктивными".

В ответ на вопрос о сотрудничестве РФ и Турции в сирийском Идлибе пресс-секретарь отметил, что сотрудничество в реализации сочинских договоренностей продолжается, несмотря на сохранение террористической угрозы в регионе.

9 октября в связи с операцией "Источник мира" Трамп направил Эрдогану письмо, в котором призвал прекратить военные действия на сирийской территории, призывая того поступать "правильно и гуманно", "не строить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Эрдоган в середине ноября заявлял, что лично вернул Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв "не быть дураком".

22 октября Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. По итогам встречи стороны договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Был принят совместный меморандум, согласно которому российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от границы с Турцией, после чего военные России и Турции должны были бы приступить к совместному патрулированию на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.