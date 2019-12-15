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Песков считает, что встречу Трампа и Лаврова не стоит воспринимать с оптимизмом

При этом пресс-секретарь президента США отметил важность этого визита

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не нужно оптимистично оценивать встречу президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, состоявшуюся 10 декабря.

"В Москве весьма позитивно воспринимают тот факт, что министр Лавров был принят президентом (США Дональдом Трампом - прим. ТАСС). Но, конечно же, мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже важный визит <...> такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести все в позитив. <...> Я не думаю, что есть повод для какого-то оптимизма", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Однако Песков отметил важность этой встречи. "Хорошо, что визит был", - подытожил он.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также Лавров был принят президентом Дональдом Трампом. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, собеседники обсудили конкретные вопросы, "по которым уже у нас действуют диалоги: Сирия, Афганистан и так далее", а также и те, "по которым нужно искать движение <...> вперед - это вопросы безопасности, вопросы разоружения, стратегической стабильности и так далее".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАСирияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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