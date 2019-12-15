Песков: нет уверенности, что Трамп сможет повлиять на беспрецедентный раскол в США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Нынешняя ситуация в США характеризуется невиданной поляризацией политического ландшафта и общества, и есть сомнения, что президент Дональд Трамп может повлиять на ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение в высших эшелонах российской власти вопроса о законопроекте Сената США, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос, является ли Россия страной - спонсором терроризма.

"Ситуация в США абсолютно беспрецедентная, когда произошла доселе невиданная, наверное, поляризация и политического ландшафта, и поляризация в обществе: американское общество раскололось, и ничего хорошего для страны это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, останавливать эти чудовищные законопроекты. Самый большой вопрос: "Может ли президент Трамп влиять на эти процессы? Я не могу ответить на этот вопрос. Есть очень много сомнений", - сказал он в воскресенье в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Мне кажется, что в высших эшелонах власти есть понимание того, что демонизация России, которая идет по нарастающей, - это не связано с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в США", - добавил Песков.