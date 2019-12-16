Путин поздравил жителей Казахстана с Днем независимости

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Российский лидер "отметил успехи, достигнутые Казахстаном в социально-экономической, научно-технической и многих других областях, высокий авторитет страны на мировой арене, а также конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня".

Путин подчеркнул, что "отношения России и Казахстана динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, а двустороннее сотрудничество на различных направлениях и координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов дают хорошую отдачу".

Президент России "выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных российско-казахстанских связей в интересах укрепления стабильности и безопасности на евразийском континенте", отмечается в сообщении.