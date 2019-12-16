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Отставки и назначения

Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора Санкт-Петербурга

Марков занимал свой пост с 2012 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора Санкт-Петербурга и назначен спецпредставителем губернатора по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации главы города.

"Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Санкт-Петербурга. Александр Беглов с учетом большого опыта Олега Маркова назначил его специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Ранее Марков обратился к губернатору с просьбой предоставить ему возможность сосредоточиться на работе над проектами, способствующими повышению инвестиционного потенциала Петербурга и созданию комфортных условий для петербуржцев и гостей города. "Просьба была удовлетворена", - указано в сообщении пресс-службы.

На посту вице-губернатора, который Марков занимал с 2012 года, он отвечал за решение вопросов внешних связей Санкт-Петербурга, записи актов гражданского состояния, архивного дела, туризма, а также надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, государственного контроля за соблюдением правил благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ.

Из биографии

Олег Марков родился 30 декабря 1953 года в Южно-Сахалинске. Окончил юридический факультет ЛГУ им. Жданова. Работал в органах исполнительной власти районного и городского советов народных депутатов Ленинграда. В начале 1990-х работал в комитете по внешним связям мэрии Ленинграда. Занимал должность заместителя председателя комитета по внешним связям Петербурга при мэре Анатолии Собчаке и губернаторе Владимире Яковлеве.

С 2004 года по 2007 год работал первым заместителем главы протокола президента России. Занимал руководящие должности в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ. С 2008 работал помощником президента РФ. В 2012 году был назначен на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияОтставки и назначенияСанкт-Петербург
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