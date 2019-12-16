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МИД России: участники межафганских переговоров в Дохе подвергались давлению

Состоявшаяся 7-8 июля встреча проведена неудовлетворительно, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Межафганская встреча, состоявшаяся 7-8 июля в Дохе, проведена неудовлетворительно, ее участники подвергались давлению. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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"Вторая встреча была проведена в Дохе, на наш взгляд, неудовлетворительно. Во всяком случае, афганцы нам жаловались, что, в отличие от Москвы, где им была предоставлена полная свобода действий - мы не вмешивались, и они имели возможность сами за закрытыми дверями обсуждать, - в Дохе все происходило иначе. Ими пытались манипулировать", - сказал он.

Как отметил Кабулов, для участников межафганской встречи в мае в Москве были созданы все необходимые условия. "Мы помогли арендовать отель, всех поселить там, предоставили им и переговорный зал, и все остальное, далее никак не вмешивались. Да, разумеется, после завершения и в перерывах между их встречами у меня были отдельные встречи с обеими сторонами: условно с кабульской делегацией и с талибами. Но мы никак не присутствовали и не влияли", - пояснил спецпредставитель президента.

Кабулов выразил надежду, что планируемый в Пекине следующий раунд межафганского диалога будет организован на должном уровне.

Теги
АфганистанРоссия
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