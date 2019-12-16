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Кризис на Украине

Слуцкий: реформа по децентрализации на Украине должна учитывать мнение ДНР и ЛНР

Председатель комитета Госдумы по международным делам указал на противоречие минским соглашениям

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Украины при проведении децентрализации должны учитывать мнение провозглашенных республик Донбасса. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя внесенный украинским президентом Владимиром Зеленским законопроект.

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По мнению депутата, этот документ требует отдельного изучения. "Вместе с тем, на мой взгляд, в отсутствии четко прописанного особого статуса республик Донбасса можно усмотреть противоречие одиннадцатому пункту минских соглашений, прямо предполагающему проведение конституционной реформы по децентрализации с "принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Пока это то, что лежит на поверхности", - сказал он.

"Кроме того, убежден, что реформа также должна учитывать мнение ДНР и ЛНР", - подчеркнул Слуцкий. Он напомнил, что минские договоренности - это "на сегодняшний момент единственный документ, согласованный и подписанный Киевом, Донецком и Луганском", поэтому "столь произвольная "гибкость" толкования может вновь оттолкнуть республики Донбасса". Глава комитета выразил надежду, что "действующие украинские власти это понимают и не допустят повторного саботажа выполнения обязательств по политической части минских соглашений". "Подождем дальнейших шагов и, возможно, новых проектов законов", - заключил он.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗеленский, Владимир Александрович
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