Лавров обсудил с послами арабских стран урегулирование кризисов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам российско-арабского взаимодействия. Особое внимание было уделено задачам обеспечения надежного урегулирования в Сирии, на палестино-израильском треке, в Йемене и Ливии", - говорится в сообщении.

Стороны констатировали общий настрой на углубление политического диалога по всем вопросам укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Подчеркивалось, что поиски прочных решений проблем этого региона должны осуществляться при неукоснительном соблюдении международной законности, нa неконфронтационной основе, через инклюзивный, взаимоуважительный и равноправный диалог", - говорится в сообщении.

На встрече также поддержали активизацию связей как по двусторонним каналам, так и в формате отношений Россия - ЛАГ в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной сферах.