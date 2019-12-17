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Глава Удмуртии раскритиковал местные власти за формализм в административной реформе

По словам Александра Бречалова, в некоторых случаях сотрудников администраций переводят на работу в подведомственные учреждения, что фактически не является способом оптимизации численности органов власти

ИЖЕВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов предостерег муниципальных чиновников от формального подхода к программе по оптимизации численности органов власти на местах.

"По всей республике реализуется проект "Эффективный муниципалитет" по оптимизации местных администраций. Подведем предварительные итоги в цифрах. Начиная этот проект, мы ожидали экономию порядка 900 млн рублей, по факту получили около 200 млн рублей. Очевидно, что реформа буксует. Качественно провели работу по оптимизации лишь единицы глав", - заявил Бречалов во вторник, выступая с докладом "О положении в Удмуртской Республике" перед депутатами Госсовета.

По его словам, в некоторых случаях сотрудников администраций переводят на работу в подведомственные учреждения, что фактически не является способом оптимизации.

"По результатам этого года ровно половина сокращаемых штатных единиц - это именно такие случаи. Вы должны понять, что формалистский подход к реализации проекта не позволит получить желаемого эффекта. Напомню, все сэкономленные средства остаются в местных бюджетах. Вы можете их дополнительно направить на строительство дорог, ремонт школ и детских садов, домов культуры, благоустройство общественных территорий и поддержку граждан", - добавил глава региона.

Он отметил, что работа по оптимизации проводятся и на республиканском уровне. Так, по словам Бречалова, госаппарат сократился в 2018 году на 161 штатную единицу, что позволило сэкономить более 100 млн рублей, которые были направлены в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан. "Мы продолжаем административную реформу госаппарата Удмуртской Республики. Так, к примеру, в 2020 году бюджет аппарата главы республики и правительства Удмуртии будет сокращен еще на 15 млн рублей", - добавил глава республики.

Он напомнил, что в регионе также началась работа по формированию муниципальных округов. Некоторые районы уже приняли решения об объединении своих населенных пунктов и начали преобразования. Удмуртия ежегодно тратит на содержание административного и депутатского блоков порядка 540 млн рублей, при этом в республике более 300 глав муниципальных образований и более 3,7 тыс. депутатов представительных органов.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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