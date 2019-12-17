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Патрушев посетит 18 декабря Иран

Секретарь Совета безопасности России примет участие в многосторонней встрече по Афганистану

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 18 декабря Исламскую Республику Иран. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В Тегеране Николай Патрушев примет участие в многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике", - говорится в сообщении.

В шестисторонних консультациях по Афганистану примут участие секретари советов безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана, сообщил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

Последние консультации в таком формате прошли в Уфе. Российскую сторону представлял секретарь Совета безопасности Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичИранРоссия
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