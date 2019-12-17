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Лавров: современные глобальные угрозы требуют коллективной реакции правозащитников

На евразийском пространстве остается немало проблем в правочеловеческой отрасли, считает глава российского МИД

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международные современные вызовы требуют объединения усилий правозащитников из разных стран для эффективного преодоления этих угроз. Об этом говорится в обращении главы МИД России Сергея Лаврова к участникам III Международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", которое зачитал его заместитель Сергей Вершинин.

"На евразийском пространстве остается немало проблем в правочеловеческой отрасли. В их числе расовая, этническая, религиозная нетерпимость, торговля людьми, в ряде стран остро стоит вопрос прав национальных меньшинств, включая право на гражданство, использование родного языка", - указал Лавров.

Как отметил министр, "тревожит роль радикальных, в том числе неонацистских, настроений". "В целях эффективного купирования данных негативных явлений повышается востребованность коллективных действий, включая обмен опытом [среди правозащитников] в области лучших мировых практик", - подчеркнул глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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