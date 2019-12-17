Песков рассказал о запланированных на 2020 год встречах Путина и Эрдогана

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - встретятся в первой декаде января 2020 года для участия в церемонии запуска "Турецкого потока", других визитов и контактов двух лидеров пока не запланировано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока нет в графике президента. Вы знаете, что в первой декаде января состоятся контакты двух президентов, будет открыт "Турецкий поток", на турецкой территории это пройдет. Это станет хорошей возможностью для того, чтобы обсудить все актуальные вопросы. Каких-либо других визитов и контактов в настоящий момент не запланировано, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно", - сказал Песков.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Анкара рассчитывает провести в феврале 2020 года двусторонний саммит Россия - Турция по вопросам сирийского урегулирования.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся 8 января в республике, чтобы запустить "Турецкий поток" и обсудить обстановку в Сирии, а также двусторонние вопросы.

Аксой при этом не уточнил, в каком городе пройдет встреча двух президентов. 2 декабря пресс-секретарь главы российского государства не исключил, что переговоры могут пройти в Стамбуле.

Вопрос Ливии

Путин и Эрдоган продолжат обсуждение ливийской проблематики. "Безусловно, в ходе предстоящих контактов [двух президентов] как телефонных, так и очных, тема Ливии наверняка будет обсуждаться", - отметил он. Песков напомнил, что страны поддерживают очень плотный контакт по теме урегулирования в Сирии. "Требуют совместного проговора и дела ливийские", - добавил Песков.

Он напомнил, что Москва выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими в этой стране сторонами, а также поддерживает любые международные усилия и действия отдельных стран по поиску путей преодоления кризиса в этом государстве.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что Турция направила в ливийскую столицу подразделения специального назначения для охраны членов Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа. Кроме того, утверждается, что Анкара также поставила в страну военную технику.

12 декабря командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о том, что его силы приступают к крупномасштабной операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, хафтаровцы закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои. Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.