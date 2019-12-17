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Путин проведет 17 декабря несколько международных телефонных разговоров

Также президент продолжит подготовку к ежегодной пресс-конференции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 декабря проведет несколько международных телефонных разговоров и продолжит подготовку к ежегодной пресс-конференции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У президента на сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что "в целом сегодня и завтра глава государства концентрируется на подготовке к ежегодной пресс-конференции". "Он общается с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств - обычная работа по обновлению всего массива [информации]", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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