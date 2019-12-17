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Слуцкий: решения в случае нарушений устава СЕ надо принимать большинством голосов в ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что сейчас предлагается запускать данную процедуру при одной трети голосов от списочного состава ассамблеи

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обозначил позицию РФ по разрабатываемому механизму реагирования на уставные нарушения членов Совета Европы - он должен запускаться только подавляющим большинством голосов.

Как сообщил в своем Telegram-канале Слуцкий, встреча прошла в формате делового завтрака в рамках визита Паскье в Москву. "Проговорили предлагаемую механику создания так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения странами-членами уставных обязательств Совета Европы. Со своей стороны мы заявили о необходимости принятия более серьезных условий для запуска процедуры в ПАСЕ", - отметил Слуцкий. Он заметил, что сейчас предлагается запускать данную процедуру при одной трети голосов от списочного состава ассамблеи (108 голосов).

"Делегация РФ настаивает на минимуме в две трети голосов (216 голосов), поскольку речь может в итоге идти об исключении одного из государств из членов Совета Европы, все решения здесь должны приниматься точно подавляющим большинством делегатов ПАСЕ. Посмотрим, как будет проходить обсуждение в Страсбурге, предварительно вопрос включен в повестку дня заседания 28 января", - добавил глава комитета.

Слуцкий также выразил благодарность Паскье за ее усилия в целях "конструктивного разрешения пятилетнего кризиса во взаимоотношениях России и ПАСЕ и возвращения российской делегации на страсбургскую площадку". "В январе срок полномочий госпожи Паскье на посту председателя ассамблеи завершается. Но мы будем оставаться в тесном контакте и продолжать наше сотрудничество", - резюмировал он.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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