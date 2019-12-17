Посол России назвал половинчатыми меры эстонских властей по решению проблемы неграждан

ТАЛЛИН, 17 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Упрощение порядка получения гражданства Эстонии для детей неграждан является половинчатым шагом на пути решения проблемы массового безгражданства в этой республике. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил во вторник посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Это решение, наверно, в правильном направлении, - сказал он. - Но реально можно говорить, что это такой половинчатый шаг".

Петров обратил внимание на то, что среди неимеющих эстонское гражданство людей немало тех, кто родились здесь и не понимают, почему им надо обращаться в органы власти и просить дать им гражданство.

"Идет дискуссия по поводу того, почему не дать гражданство Эстонии, по крайней мере, всем тем, кто проживал здесь до 1991 года", - сказал посол РФ.

Рийгикогу (парламент) Эстонии в сентябре поддержал в первом чтении инициированный правительством законопроект, который позволяет ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой республике. Как заявил тогда в беседе с ТАСС заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник, эта инициатива правительства является самым серьезным изменением в политике гражданства со времен восстановления независимости и по сути означает отказ от воспроизводства серых паспортов негражданина республики.

Численность населения Эстонии составляет около 1,3 млн человек, при этом, как добавил Александр Петров, общее количество неграждан в Эстонии оценивается примерно в 75-78 тыс. человек. Неграждане страны после выхода республики из состава СССР в 1991 году были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в Европарламент, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.

Гражданство РФ получили более 500 человек в Эстонии за год

Как добавил посол, гражданство России получили в Эстонии в этом году более 500 жителей этой балтийской республики. "В этом году более 500 человек получили гражданство РФ", - сказал он.

По оценкам Александра Петрова, проживающие в Эстонии соотечественники весьма заинтересованы в происходящем в РФ, что показала и их активность на прошедших в марте прошлого года выборах президента России.

"Поэтому мы стараемся, чтобы люди, принимающие решение стать гражданами РФ, в меньшей степени испытывали неудобство от этой достаточно бюрократической процедуры, - отметил посол. - Но, тем не менее, мы объясняем, что это действительно важное решение, которое принимают раз в жизни, и стараемся сами максимально дебюрократизированно подходить к оформлению соответствующих бумаг".