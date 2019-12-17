Матвиенко отметила большой вклад Мори Паскье в преодоление кризиса в Совете Европы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье отметила ее личный вклад в разрешение системного политического кризиса в Совете Европы.

"Сегодня можно констатировать, что, к счастью, совместными усилиями с учетом позиции ответственных стран - членов Совета Европы нам удалось перевернуть эту страницу. И мы высоко ценим вашу личную принципиальную позицию по необходимости разрешения кризиса в Совете Европы и сохранению этой организации как общеевропейского института. Вы внесли в этот процесс большой личный вклад", - сказала Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ.

Она выразила удовлетворение в связи с тем, что в конечном итоге большинство европейских партнеров России по Совету Европы осознали то, что все страны - члены СЕ должны работать на равноправной основе, что изоляция и санкции - это путь в никуда.

Матвиенко напомнила, что встречалась последний раз с Мори Паскье в апреле 2019 года на международной конференции по противодействию терроризму, которая проходила под эгидой Парламентской ассамблеи СНГ.

"Это еще один пример конструктивного взаимодействия Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи СНГ. Наша встреча проходила тогда в разгар такого системного политического кризиса в Совете Европы", - сказала спикер Совфеда.

Председатель верхней палаты парламента также поздравила Мори Паскье с прошедшим днем рождения, который глава ПАСЕ отметила накануне.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были тогда отклонены. Российская делегация не принимала участие в работе ассамблеи с 2015 года.