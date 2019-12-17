Косачев встретится с членами Палаты лордов Великобритании 20 декабря в Москве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 20 декабря в Москве проведет встречу с членами Палаты лордов (верхней палаты) парламента Великобритании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Совфеда.

Переговоры состоятся в здании верхней палаты российского парламента, их тема не уточняется.

26 ноября Косачев встретился с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу по запросу британского дипломата. Встреча с послом, который находится с дипмиссией в Москве с 2015 года, прошла в стенах верхней платы парламента впервые.