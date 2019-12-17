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"Единая Россия" исключила из своих рядов депутата, подозреваемого в убийстве

Владимир Корнилов задержан

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Политсовет "Единой России" исключил из партии экс-депутата Переславль-Залесской городской думы Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава городского округа Переславль-Залесский, секретарь местного отделения партии Валерий Астраханцев.

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Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, 14 декабря в городском округе Переславль-Залесский нашли тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В его убийстве подозревается Владимир Корнилов, он задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Корнилов со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Корнилов избил знакомого, после чего задушил. Назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Во вторник городская дума Переславля-Залесского приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Корнилова. Он был главой фракции "Единая Россия" в гордуме.

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РоссияЯрославская область
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