Дума отклонила проект о штрафах для кандидатов, снявшихся с выборов без должных оснований

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник отклонила законопроект фракции КПРФ, предлагающий обязать кандидатов, снявшихся с выборов без уважительных причин, возместить расходы на организацию голосования.

"Предлагается возложить обязанность по возмещению всех расходов, произведенных при проведении выборов, на кандидата либо на избирательное объединение, выдвинувшего его кандидатуру для участия в выборах, в случае отказа зарегистрированного кандидата от дальнейшего участия в выборах либо отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением, выдвинувшим его, в случае отсутствия вынуждающих к тому обстоятельств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Расходы предлагается возмещать и в случаях, если в результате снятия кандидата повторное голосование переносится или были назначены повторные выборы. Одновременно вводится обязательство предоставлять в избирком вместе с заявлением о снятии кандидатуры или отзыве кандидата документы, подтверждающие наличие вынуждающих обстоятельств.

Возмещению кандидатом или отозвавшей своего кандидата партией подлежат все расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования, в том числе траты на предоставление бесплатного эфирного времени теле- и радиоканалами и программами, а также расходы других зарегистрированных кандидатов, понесенные ими при проведении повторного голосования, говорится в законопроекте. Перечисленные изменения предлагалось внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Как пояснял ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, законопроект разработан во исполнение интересов избирателей Хакасии, где с выборов главы региона осенью прошлого года последовательно снялись экс-глава республики Виктор Зимин, справоросс Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. По словам Афонина, если бы они несли такую финансовую ответственность, региональный бюджет пополнился бы на 15 млн рублей.

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту дал отрицательное заключение на инициативу. "С учетом уже закрепленных в действующем законодательстве оснований для возмещения расходов за счет кандидата, избирательного объединения введение предлагаемых законопроектом требований является, по мнению комитета, недостаточно обоснованным", - говорится в отзыве комитета. Там также отмечается, что предлагаемая обязанность кандидатов документально подтверждать наличие уважительных обстоятельств (таких, как болезнь) может вступать в противоречие с правом граждан на врачебную тайну.