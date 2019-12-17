Аксенов назначил руководителя нового молодежного комитета в правительстве Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Новый комитет молодежной политики Республики Крым, который будет образован с 1 января 2020 года, возглавит Сергей Селимов. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован во вторник на сайте правительства республики.

Согласно данным на сайте Молодежного актива Крыма, Сергей Селимов 15 лет курирует в организации направление культуры и творчества, также девять лет является индивидуальным предпринимателем.

"Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым", - говорится в тексте документа.

Аксенов в октябре сообщал, что в Крыму будет впервые создан комитет, который займется проблемными вопросами, волнующими молодежь. В его структуру войдут управления по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, по организации работы с нормативно-правовыми документами и управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов. Выборы руководителя, отмечал он, должны пройти среди молодежного актива.